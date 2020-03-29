Международный аэропорт на острове Пхукет закроют с 10 по 30 апреля

БАНГКОК, 29 марта. /ТАСС/. Власти таиландского курортного острова Пхукет приняли решение закрыть на 20 дней международный аэропорт на фоне вспышки коронавируса нового типа. Об этом говорится в размещенном в воскресенье на официальной странице местной полиции в Facebook заявлении.

"Аэропорт на Пхукете будет закрыт с 10 по 30 апреля", - отмечается в сообщении. В этой связи власти просят людей заранее спланировать свои маршруты. Сотрудники правоохранительных органов также отметили, что официальное постановление местного правительства по этому поводу, которое может перетерпеть некоторые изменения, будет опубликовано в ближайшее время.

Ранее губернатор провинции принял решение закрыть с 30 марта по 30 апреля наземный контрольно-пропускной пункт и морские порты Пхукета для борьбы с распространением коронавируса. Как отмечалось в правительственном постановлении, авиасообщение в этот период времени должно было сохраниться.

КПП и порты будут закрыты для въезда личного автотранспорта, исключение составляют суда и автомобили, на которых перевозятся товары, топливо, медицинские и строительные материалы, посылки, а также транспорт спасательных, аварийных и других правительственных служб.

По данным МИД РФ, в Таиланде находятся около 17 тыс. российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину. Некоторые из них проживают на Пхукете. Пляжи, зоопарки, а также бары и другие развлекательные заведения на острове в настоящее время закрыты на неопределенный срок. Нарушителям принятых правительством мер может грозить до одного года тюрьмы и (или) штраф до 100 тыс. батов (3 тыс. долларов).

К настоящему моменту общее число инфицированных коронавирусом в королевстве достигло 1 388, из них 53 находятся на Пхукете, вылечились 111 человек, семеро умерли. В Бангкоке и других городах до конца апреля закрыты все торговые центры и рынки, кроме супермаркетов и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. С 26 марта власти ограничили въезд иностранцев на время действия чрезвычайного положения, которое продлится до 30 апреля. Исключение сделано для доставки грузов, дипломатических миссий, иностранцев, имеющих разрешение на работу в Таиланде, подданных королевства с разрешениями из посольств и справками о состоянии здоровья, а также лиц, совершающих поездки с одобрения премьер-министра.