Всеобщий режим изоляции. В Москве ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах борьбы с коронавирусом. В Подмосковье будут действовать аналогичные меры.
- Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы. Покидать квартиру разрешается в случаях обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
- В ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска. Будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан.
- Граждане обязаны соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров. Исключением являются поездки на такси.
- Все организации и предприятия обязаны обеспечить условия для социального дистанцирования. Речь идет о нанесении специальной разметки или установления специального режима посещения.
- Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому. Они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Их доставку будут осуществлять бригады скорой помощи, сотрудники поликлиник или волонтеры.
- Срок действия проездных будет продлен на 9 дней пассажирам, которые будут сохранять режим самоизоляции с 30 марта по 3 апреля. Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более.
- Безработные москвичи получат компенсацию в размере 19,5 тыс. руб. в месяц в связи с коронавирусом. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.