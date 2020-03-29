Всеобщий режим изоляции. В Москве ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах борьбы с коронавирусом. В Подмосковье будут действовать аналогичные меры.

Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы. Покидать квартиру разрешается в случаях обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора. В ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска. Будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Граждане обязаны соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров. Исключением являются поездки на такси. Все организации и предприятия обязаны обеспечить условия для социального дистанцирования. Речь идет о нанесении специальной разметки или установления специального режима посещения. Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому. Они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Их доставку будут осуществлять бригады скорой помощи, сотрудники поликлиник или волонтеры. Срок действия проездных будет продлен на 9 дней пассажирам, которые будут сохранять режим самоизоляции с 30 марта по 3 апреля. Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более. Безработные москвичи получат компенсацию в размере 19,5 тыс. руб. в месяц в связи с коронавирусом. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.