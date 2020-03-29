В штате Нью-Йорк почти 60 тыс. человек заражены коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Почти 60 тыс. человек заражены новым коронавирусом в американском штате Нью-Йорк. Соответствующее заявление сделал в воскресенье губернатор Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой ведется на его сайте.

По словам Куомо, к настоящему моменту инфекция выявлена у 59 513 жителей Нью-Йорка, из них 33 768 находятся в черте одноименного города. Жертвами заболевания, вызванного новым коронавирусом, стали в штате 965 человек. В субботу их число не превышало 728. В больницах, по словам Куомо, находятся 8 503 человека, зараженных коронавирусом.

Куомо подчеркнул, что продлевает до 15 апреля действие указа, предписывающего всем работающим жителям штата не выходить из дома без необходимости. Исключение сделано для персонала аптек, продуктовых магазинов, больниц и служб спасения. Он отметил, что действие указа будет продлеваться каждые две недели до тех пор, пока власти на сочтут возможным его отменить.

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксированы более 125 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,2 тыс. человек.