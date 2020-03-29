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Иран из-за коронавируса приостановил расшифровку черных ящиков сбитого самолета

Продолжат работу по расшифровке после того, как ситуация изменится

ТЕГЕРАН, 29 марта. /ТАСС/. Власти Ирана из-за распространения коронавируса приостановили расшифровку бортовых самописцев сбитого по ошибке украинского самолета. Об этом заявил в воскресенье министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами.

"Работа по расшифровке черных ящиков началась, но из-за коронавируса она была приостановлена", - цитирует министра агентство ISNA. "После того как ситуация изменится, мы продолжим работу по расшифровке самописцев", - добавил Эслами.

12 марта официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде заявил, что бортовые самописцы будут расшифрованы на Украине или во Франции.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под ТегераномРаспространение коронавируса нового типа
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