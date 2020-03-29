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Распространение коронавируса нового типа

В Мали зарегистрирована первая смерть пациента от нового коронавируса

Общее число инфицированных в стране достигло 20

ПРЕТОРИЯ, 29 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и общественных вопросов Мали объявило в воскресенье о первом случае смерти в стране от нового коронавируса. Соответствующее специальное сообщение опубликовано на правительственном портале.

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Анализ проб, взятых у 71-летнего мужчины, который скончался 26 марта, показали, что причиной смерти стал новый коронавирус, подчеркивается в документе. Министерство также сообщило, что 29 марта в Мали были выявлены два новых случая заражения коронавирусом.

Таким образом, общее число инфицированных достигло в этой стране на западе Африки 20.

В Мали в воскресенье состоялись парламентские выборы, которые прошли при низкой явке.

Теги
МалиРаспространение коронавируса нового типа
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