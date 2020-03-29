{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Клишас: вводить ограничения передвижения в Москве могут лишь парламент и президент

Ранее сообщалось о расширении с 30 марта режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Введение новых ограничений, предусмотренных указом мэра Москвы Сергея Собянина, относится к компетенции Федерального собрания и президента РФ, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

На эту тему
Всеобщий режим изоляции. В Москве ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

"В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений - исключительная компетенция Федерального собрания и президента", - сказал Клишас журналистам, комментируя новые ограничения в Москве в связи с коронавирусом.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о расширении с понедельника режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, выноса мусора. После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле поддерживают решение столичных властей и считают его оправданным.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1 534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Чечне намерены создать туристический бренд эйзенамской форели в озере Кезеной-Ам
Также планируется провести работы по восстановлению популяции форели в озере
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС