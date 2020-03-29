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Распространение коронавируса нового типа

Российские военные продезинфицировали пять пансионатов для пожилых в Италии

Специалисты из РФ вторые сутки продолжают работу в учреждениях здравоохранения Ломбардии

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российские военные в рамках борьбы с распространением нового коронавируса осуществили дезинфекцию пяти итальянских пансионатов для пожилых людей. Об этом сообщил в воскресенье в эфире Первого канала заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Сергей Кикоть.

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"Вторые сутки российские военные продолжают работу в учреждениях здравоохранения Ломбардии. По состоянию на 28 марта проведена дезинфекция пяти пансионатов для пожилых людей. Продезинфицировано 9,5 тыс. кв. м внутренних помещений учреждений и 5 тыс. кв. м прилегающих к ним площадей и дорог", - сказал он.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты прибыли в среду в город Бергамо (область Ломбардия) - один из наиболее сильно пострадавших от пандемии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияКонте, ДжузеппеРаспространение коронавируса нового типа
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