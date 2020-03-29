{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп: в США семье принца Гарри придется самостоятельно платить за свою охрану

Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган уехали из Канады в Лос-Анджелес, где планируют обосноваться на постоянной основе

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Американские власти не будут оплачивать расходы, связанные с обеспечением безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые, по сообщениям СМИ, переехали из Канады в Соединенные Штаты. Соответствующую информацию президент США Дональд Трамп опубликовал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Я большой друг и поклонник [британской] королевы и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за обеспечение их безопасности. Они должны платить!" - написал хозяин Белого дома.

Ранее британская газета The Sun проинформировала, что герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган уехали из Канады в Лос-Анджелес (штата Калифорния), где планируют обосноваться на постоянной основе.

Теги
СШАТрамп, ДональдГарри, герцог Сассекский
Реклама на ТАСС
В Чечне намерены создать туристический бренд эйзенамской форели в озере Кезеной-Ам
Также планируется провести работы по восстановлению популяции форели в озере
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС