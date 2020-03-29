Программа "Что? Где? Когда?" вышла в эфир без поддержки клуба в зале

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Команда знатоков Андрея Козлова приняла участие в игре "Что? Где? Когда?" впервые за 30 лет без поддержки клуба в зале, все игроки предварительно прошли тесты на коронавирус. Программа транслировалась в воскресенье на Первом канале .

"Это прямой эфир, и готовился он с учетом новых реалий: для того, чтобы участвовать в игре, ведущий, все участники и те, кто будут их поддерживать, прошли тест на коронавирус в одной из московских лабораторий. И только после того, как был получен отрицательный результат, они были допущены в зал", - отмечалось в эфире программы "Время".

Ранее на канале передачи в видеосервисе YouTube было опубликовано сообщение о том, что в зале будет находиться только команда знатоков и распорядители, а помощь клуба, если она понадобится, игроки получат в режиме реального времени.

"Необычно сегодня начинается игра. Днем были сделаны тесты на коронавирус всем участникам программы. А сейчас замеряем температуру на всякий случай - лучше перестраховаться", - сказал ведущий Борис Крюк.

Последний раз в пустом зале знатоки играли в 1990 году во время серии отборочных игр, когда клуб ждал команду на улице. Тогда телепередачу вел ее создатель Владимир Ворошилов.

При Борисе Крюке была введена сначала помощь магистров игры, а затем помощь клуба - возможность получить совет от всех присутствующих в зале, если находящаяся за столом команда проигрывает.