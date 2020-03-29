В Чечне намерены создать туристический бренд эйзенамской форели в озере Кезеной-Ам

ГРОЗНЫЙ, 29 марта. /ТАСС/. Туристический бренд эйзенамской форели, которая занесена в Красную книгу России и популяция которой будет восстановлена в высокогорном озере Кезеной-Ам в Чечне, намерено создать руководство одноименного курорта. Об этом ТАСС рассказал директор курорта Юни Успанов.

"Это рыба, которая водилась только в Чечне, и, являясь директором курорта, я понимаю, что вокруг этой краснокнижной рыбы можно развивать туристический кластер, туристический бренд. Ловить ее будет запрещено, но я намерен развивать интерес туристов, думаю можно будет установить у озера огромную разукрашенную бетонную скульптуру эйзенамской форели, разместить информацию о рыбе, создать буклеты. Это будет бренд, связанный именно с озером, курортом", - сказал Успанов.

По его словам, сейчас проводится работа по восстановлению популяции эйзенамской форели в озере Кезеной-Ам. Успанов приобрел стаю в 45 рыб, которую вырастил житель Дагестана, но для запуска ее в озеро необходимо провести тест ДНК, подтверждающий достоверность того, что это эйзенамская форель.

"Если ДНК подтвердится, то стаи из 45 рыб, которая найдена, нам будет достаточно, чтобы мы занялись организацией ежегодного икрометания и восстановлением популяции, возвращением ее в Кезеной-Ам. Мы хотели уже в этом году провести процедуру искусственного оплодотворения рыбы, чтобы проконтролировать икрометание. Температура озера должна быть -10 градусов для выброса икринок, но мы не дождались необходимой температуры и упустили подходящий момент, эту работу мы проведем в 2021 году", - уточнил директор курорта.

Успанов добавил, что в республику будут приглашены ученые и специалисты из регионов Северного Кавказа и всей страны для проведения научно-практической конференции по этой теме. "Понятно, что в озеро швыряли глубинные бомбы, сорная рыба в нем, будем обсуждать, какую стратегию выработать, либо вылавливать сорную рыбу, чтобы она не поедала мальков форели, либо выпустить в озеро уже подросшие особи, будем рассматривать варианты", - отмерил собеседник ТАСС.

Эйзенамская форель - подвид лососевых, чаще именуемых терской кумжой. Популяция этой рыбы всегда была небольшой, поскольку обитала и нерестилась только в пределах Кезеной-Ама. В 1963 году этот вид рыбы запустили в озеро Мохоч в соседнем Дагестане, которое образовалось в результате камнепада, однако, по словам Успанова, сейчас ее нет и там.