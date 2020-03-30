{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции для всех граждан

Как сообщается на портале мэра столицы, в ближайшие дни выйти на улицу станет возможным только при наличии спецпропуска

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Его ввели указом мэра столицы Сергея Собянина и постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

На эту тему
Всеобщий режим изоляции. В Москве ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

В частности, гражданам разрешается покидать дом только в случае обращения за экстренной медпомощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, допускается выход из дома на работу, если есть обязанность ее посещения, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также выгула собаки. Последнее разрешается делать в радиусе не более ста метров от дома. Также разрешается выносить бытовой мусор.

Введены указом Собянина и другие ограничительные меры. В частности, находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей на расстояние не менее 1,5 м. Исключением в этом случае может стать только поездка на такси. Магазинам, аптекам и любым другим организациям, в которых находятся или работают люди, документ предписывает обеспечить соблюдение социальной дистанции. Сделать это нужно путем нанесения специальной разметки и установления режима допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. Аналогичные меры ввели и в Московской области

О движении транспорта и спецпропусках

На своем сайте мэр столицы в воскресенье проинформировал, что в ближайшие дни власти завершат "ряд технических и организационных мероприятий" и выйти на улицу станет возможным только при наличии спецпропуска. Регламент выдачи такого документа мэрия определит отдельно. При этом, по словам Собянина, в течение ближайшей недели в мегаполисе развернут умную систему контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль",- проинформировал мэр.

При этом он особо подчеркнул тот факт, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в Москву или уезжать из нее. "Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу", - написал Собянин.

Между тем, как подчеркнули в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, подписанный указ не предусматривает ограничений на движение автотранспорта. А вот порядок получения спецпропусков для передвижения по городу, по данным штаба, будет определен и опубликован отдельно. "До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются", - заверили в штабе.

О возможном наказании

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила ТАСС, что в ближайшие дни власти определят меры за нарушение введенных ограничений. "Меры за нарушение ограничений для граждан в Москве будут установлены в ближайшие дни, согласно пункту 23 принятого мэром указа: "Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений, установленных настоящим указом, а также порядок обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений, в том числе меры по пресечению нарушений соответствующих предписаний и ограничений, устанавливаются правительством Москвы", - пояснила она.

Тем временем депутаты Мосгордумы уже приступили к обсуждению возможного наказания за нарушение новых ограничительных мер и готовы оперативно принять законодательные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. "Совместно с коллегами-депутатами мы начали обсуждение возможных мер законодательного реагирования. Безусловно, исключительно в режиме видеоконференции. Сегодня важно всем оставаться дома", - сказал Шапошников.

О медикаментах и проездных

Подписанный в воскресенье указ мэра, помимо прочего, закрепляет право на бесплатные медикаменты для москвичей, больных легкой формой вызываемого коронавирусом заболевания и проходящих лечение под наблюдением врачей амбулаторно. Власти Подмосковья также сообщили о том, что заболевшие коронавирусом жители региона и те, кто им помогает, получат противовирусные препараты бесплатно.

Кроме того, мэрия Москвы продлила на девять дней срок действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и в период с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте. Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные продлят на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.

О безработных

"Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки", - также написал на своем сайте мэр столицы. В качестве первого шага он назвал региональную компенсационную выплату безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19,5 тыс. рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.

В Подмосковье размер аналогичной компенсации составит с 1 апреля 15 тыс. рублей.

Вводимые меры, как сказал Собянин, являются абсолютно необходимыми. "Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас. Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома", - заключил он.

О заболевании

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов.

В Москве за последние сутки подтвердили 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса. "Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением",- отмечал ранее городской оперативный штаб. В Подмосковье, по последним данным областного штаба, зарегистрировано 112 случаев заражения, 10 человек выписали из больницы после выздоровления.

Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Эксперт из Китая считает, что пандемия коронавируса может произойти на спад в октябре
При этом Чжан Вэньхун отметил, что вирус сохранится еще долгое время
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС