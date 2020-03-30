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Распространение коронавируса нового типа
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Медведев не исключил принятия в России более жестких мер для борьбы с коронавирусом

Заместитель председателя Совета безопасности России отметил, что в сложившейся ситуации "особенно важно не поддаваться панике"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил принятия более жестких мер, если ситуация с коронавирусом в РФ будет развиваться по негативному сценарию.

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"Мы должны быть готовы к разным сценариям ее [ситуации с распространением коронавируса] развития. Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений", - заявил он в обращении к гражданам России, опубликованном на его страницах в соцсетях.

Медведев призвал россиян "сделать все, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к словам президента, проявить самодисциплину, прежде всего просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков". "В истории человечества это не первая эпидемия, и все мы знаем, что, объединившись, люди смогли победить не одну болезнь", - указал он.

В то же время, по словам Медведева, в сложившейся ситуации "особенно важно не поддаваться панике". Он заверил, что принимаются все необходимые меры по борьбе с коронавирусом.

"Российские медики достойно проходят через труднейшее испытание, круглосуточно помогая пациентам. Хочу их отдельно за это поблагодарить", - заявил замглавы СБ РФ, подчеркнув, что благодаря работе медиков "удается сдерживать быстрое распространение болезни".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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