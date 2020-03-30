Медведев призвал не принимать ситуацию с коронавирусом за голливудский триллер

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в мире не голливудский триллер, а реальная угроза для всей человеческой цивилизации. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в обращении к гражданам России, опубликованном на его страницах в соцсетях.

Он отметил, что ситуация с пандемией крайне серьезная, напомнив, что глава государства Владимир Путин ранее "призвал всех к максимальной ответственности за себя, за своих родных, близких".

"Сейчас кому-то может показаться, что происходящее - какая-то игра, кино наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, - это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации", - заявил Медведев.

Замглавы СБ РФ отметил, что в нынешних условиях возможность сохранять коммуникацию между людьми в режиме онлайн становится особенно востребованной. "Многие из вас находятся дома, общаются друг с другом в том числе и при помощи интернета. Цифровой формат коммуникации, таким образом, становится еще более востребованным, особенно в нынешней ситуации", - сказал он, подчеркнув, что именно поэтому выбрал для своего обращения именно площадки социальных сетей.