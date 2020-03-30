Чешские власти намерены продлить общенациональный карантин

ПРАГА, 30 марта. /ТАСС/. Чешское правительство планирует как минимум на неделю продлить действующий с 16 марта из-за коронавируса общенациональный карантин, который предполагалось отменить 1 апреля. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха сообщило в воскресенье вечером Чешское радио.

Необходимость продлить режим карантина, при котором жителям страны предписано по возможности постоянно находиться в жилых помещениях, носить медицинские повязки и не собираться в общественных местах группами больше двух человек, обусловлена распространением инфекции. Не исключено, что правительство примет решение о продлении ограничительных мер уже в понедельник. Пик эпидемии вызываемого коронавирусом заболевания в республике, как прогнозирует ее премьер-министр Андрей Бабиш, следует ожидать в апреле.

В Чехии, помимо общенационального карантина, с 12 марта до 11 апреля действует режим чрезвычайной ситуации, позволяющий властям, в частности, эффективно регулировать распределение лекарств и медицинских материалов. Правительство, по словам премьера, инициирует его продление.

Режим чрезвычайной ситуации был введен решением кабинета министров. Чтобы продлить его действие на срок свыше 30 дней, требуется согласие парламента. По словам Бабиша, оно будет получено. Депутаты от партий, входящих в правительственную коалицию, и оппозиция едины в вопросе о необходимости скорейшего обуздания эпидемии.

В Чехии в воскресенье число заразившихся коронавирусом возросло с 2 669 до 2 805. Жертвами вызываемого им заболевания, о появлении которого в республике Минздрав проинформировал 1 марта, стали 16 человек. Выздоровели 11 пациентов. Анализы на коронавирус с начала текущего месяца в стране сдали 40 700 граждан.