Марафон скороговорок и кулинарный флешмоб пройдут онлайн на Ставрополье в выходную неделю

ПЯТИГОРСК, 30 марта. /ТАСС/. Кулинарный флешмоб, а также марафон скороговорок для детей пройдет в режиме онлайн в Ставропольском крае в период выходной недели, объявленной в стране в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в управлении по информполитике правительства региона.

"В период действия ограничительных мер жителям Ставропольского края предлагаются различные онлайн-формы проведения культурного досуга. Ставропольская краевая детская библиотека организовала марафон скороговорок, а сайт ставропольского кинопроката предлагает документальные фильмы о Ставрополье и еще целый ряд художественных фильмов", - говорится в сообщении.

По данным управления, также в крае пройдет кулинарный марафон "От нашего стола вашему столу". "Для участия в марафоне необходимо записать короткое видео, в котором семья, собравшись за завтраком, обедом или ужином, передает эстафету своим близким; указать в описании к посту членов семьи, разместить фирменный рецепт блюда, которое собрало всех за столом на видео с хештегом #домавкусно26", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается также, что на режим работы в интернете и социальных сетях перешли все краевые культурные организации: театры, музеи и библиотеки. "В период действия ограничительных мер у жителей региона появилась дополнительная возможность изучить музейные архивы, совершить виртуальные туры по выставочным залам, увидеть, не выходя из дома, театральные постановки или концерты симфонического филармонического оркестра. Для этого достаточно выйти на официальные сайты краевых учреждений культуры или их странички в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Работники учреждений культуры также предлагают жителям края изучить мастер-классы по вокалу, игре на музыкальных инструментах, изготовлению кукол. К примеру, артистка театра драмы им. Михаила Юрьевича Лермонтова, заслуженная артистка РФ Светлана Колганова предложила на личной странице в соцсети мастер-класс по ораторскому искусству.