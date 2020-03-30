AP: в США умер серийный убийца Лонни Франклин

ТАСС, 30 марта. Американский серийный убийца Лонни Франклин, также известный как "Зловещий спящий" (Grim Sleeper), умер в тюрьме Сан-Квентин в Калифорнии на 68-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press (АP) со ссылкой на сотрудников исправительного учреждения.

По их данным, Франклина обнаружили мертвым в субботу вечером в своей камере. Причина смерти пока не выявлена, однако на теле умершего не было найдено травм.

Как отмечает агентство, Франклин был приговорен к смертной казни за убийство 10 человек. Его жертвами были женщины, в том числе девочка-подросток, а орудовал он в основном в Лос-Анджелесе. Прозвище "Зловещий спящий" он получил, так как, по-видимому, временно прекратил свою преступную деятельность в период с 1980-х по 2002 год.

С момента вынесения приговора в 2016 году Франклин ожидал его приведения в исполнение.

По информации Associated Press, в Калифорнии никого не казнили с 2006 года, так что заключенные имеют больше шансов умереть от старости, чем быть казненными.