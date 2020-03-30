Трамп назвал хорошим прогнозом менее 200 тыс. смертей от заражения коронавирусом в США

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Действия властей США можно будет считать успешными, если жертвами заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в стране станут менее 200 тыс. человек. Такую точку зрения американский лидер Дональд Трамп озвучил в воскресенье на пресс-конференции в Белом доме.

"Подумайте об этой цифре: 2,2 млн человек могли бы погибнуть, если бы мы ничего не делали", - сказал он, отметив также, что, по мнению некоторых специалистов, показатель мог оказаться еще выше.

"Если мы сможем снизить данный показатель до, как мы говорили, 200 тыс. человек, то, хоть это и ужасная цифра, <...> это будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу", - убежден Трамп. Он добавил, что итоговая цифра может быть и ниже: от 100 тыс. до 200 тыс. смертей.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил мнение, что в стране жертвами коронавируса могут стать от 100 тыс. до 200 тыс. человек. При этом, по его словам, заразятся миллионы людей.

Пик смертности

Трамп сообщил, что пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, наступит в Соединенных Штатах через две недели.

"По предварительным прогнозам, пик смертности наступит через две недели, - указал он. - Хуже всего будет провозгласить победу [над вирусом] прежде, чем она действительно будет одержана". "В связи с этим необходимо, чтобы в течение следующих двух недель, на протяжении этого периода, все четко следовали рекомендациям [врачей]", - подчеркнул Трамп.

Президент США заявил, что Соединенные Штаты продлевают до 30 апреля действие санитарных ограничений в рамках борьбы с распространением нового коронавируса.

"Чем четче мы будем следовать рекомендациям врачей - тем быстрее этот кошмар закончится, - указал американский лидер. - Поэтому, чтобы остановить распространение [инфекции], мы продлеваем наши санитарные ограничения до 30 апреля". Президент США при этом выразил надежду на то, что администрации не придется вновь продлевать меры по истечении данного срока.

В начале прошлой недели Белый дом распространил список рекомендаций, направленных на борьбу с распространением в стране нового коронавируса. Помимо прочего, жителям США посоветовали по возможности работать из дома, отменить запланированные поездки, избегать походов в бары и рестораны и прочие места скопления людей. Их действие было рассчитано до 30 марта.

В среду Трамп подтвердил, что хотел бы к пасхальным праздникам, приходящимся на 12 апреля, хотя бы частично возобновить работу частного сектора США, в значительной степени остановленную из предосторожности ввиду вспышки коронавируса нового типа. При этом глава администрации заверил, что будет учитывать рекомендации медиков, в том числе координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс и директора американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Помощь Италии

Трамп сообщил, что власти Соединенных Штатов оказывают Италии помощь в борьбе с коронавирусом, в том числе денежную.

"Мы направляем им многое из того, что не нужно нам <...>. Также мы помогаем деньгами. Мы очень помогаем Италии", - сказал глава вашингтонской администрации.

"Мы тесно сотрудничаем с Италией, мы работаем с Испанией, которая по-настоящему пострадала, мы работаем со всеми. На днях я разговаривал с [канцлером Германии] Ангелой Меркель", - продолжил Трамп.

Ситуация в США

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, зафиксированы более 139 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,4 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана ВОЗ пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тысяч человек, зафиксированы почти 30 тысяч летальных исходов.