СМИ: в Сан-Паулу за две недели от коронавируса умерли в пять раз больше людей, чем в Китае

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 марта. /ТАСС/. Число умерших от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за почти две недели с момента регистрации первого летального случая в штате Сан-Паулу более чем в пять раз выше, чем за тот же период в Китае. К такому выводу пришли журналисты газеты Folha de S.Paulo , сопоставив данные местного управления здравоохранения с официальной статистикой КНР.

Согласно обновленной в воскресенье официальной сводке региональных властей, в Сан-Паулу, ставшем эпицентром эпидемии COVID-19 в Бразилии, за 13 дней, прошедших с 17 марта, когда в штате умер первый пациент с коронавирусом, зарегистрировано 98 летальных исходов. В Китае, по официальным данным, за аналогичный период умерли 18 человек.

Ранее портал GE-1 со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса отметил, что число пациентов с коронавирусом в Бразилии за месяц с момента выявления первого случая инфицирования более чем в два раза превышает аналогичный показатель в Италии. Как уточнялось, в большинстве стран, столкнувшихся с заболеванием, ситуация резко ухудшилась именно спустя месяц после обнаружения первого заразившегося.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. К настоящему времени число инфицированных превысило 4,2 тыс. во всех 26 штатах и столичном федеральном округе, 136 заболевших умерли. По оценкам главы Минздрава страны, с апреля в Бразилии начнется резкий рост числа заболеваний, связанных с заражением коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти ожидают постепенного снижения динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает неоправданными принятые ранее региональными властями решения о введении карантинных мер и ограничений на работу отдельных секторов экономики в связи с эпидемией коронавируса. По мнению Болсонару, инфекция представляет опасность только для людей старше 60 лет, а летальные случаи у здоровых пациентов младше 40 лет являются редкими. Несмотря на заявления главы государства, большинство губернаторов пока решили не отказываться от этих мер предосторожности.