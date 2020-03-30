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Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что принц и его супруга должны будут сами платить за свою охрану, проживая в Калифорнии

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Британский принц Гарри и члены его семьи не намерены просить у властей США обеспечивать их охрану. Об этом сообщил в воскресенье вечером официальный представитель принца, отвечая на слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, ранее написавшего в своем Twitter, что принц и его супруга должны будут сами платить за свою охрану, проживая в Калифорнии.

"Герцог и герцогиня [Сассекские] не планируют просить американское правительство выделить ресурсы для обеспечения их безопасности. Организация охраны уже была оплачена из частных источников", - заявил представитель супругов, слова которого приводит вещательная корпорация Би-би-си.

Ранее газета The Sun сообщила о том, что принц вместе со своей женой американкой Меган Маркл и их 10-месячным сыном Арчи на прошлой неделе покинул Канаду, чтобы поселиться в Калифорнии. В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.

Ранее канадское правительство также объявило о том, что с апреля перестанет оказывать герцогу и герцогине какую-либо помощь в обеспечении их охраны. По оценкам британских СМИ, в год на эти цели требуется до £10 млн ($12,5 млн).

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через свой Instagram сообщили о намерении пойти на сенсационный шаг, отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и обеспечив себе финансовую независимость. Как отмечают британские СМИ, одной из причин такого решения могло стать повышенное внимание британских таблоидов к жизни супружеской четы.

Впоследствии Букингемский дворец информировал, что с 31 марта пара больше не сможет представлять королеву Великобритании Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Также было объявлено о том, что семья принца более не будет получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии. По данным "Дейли телеграф", в течение ближайшего года обеспечивать нужды своего сына и членов его семьи будет из личных средств наследник британского престола принц Уэльский Чарльз.

Теги
СШАГарри, герцог Сассекский
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