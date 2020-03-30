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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Япония запретит въезд из США, Китая, Южной Кореи и Европы

Ранее ограничения касались только жителей регионов Китая и Южной Кореи, где инфекция получила наибольшее распространение

ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Власти Японии полностью запретят въезд иностранцев из США, Китая, Южной Кореи и большинства стран Европы в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета The Asahi Shimbun.

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Введенные до этого японской стороной ограничительные меры касались жителей регионов КНР и Южной Кореи, где инфекция получила наибольшее распространение, однако теперь правила будут касаться всей территории этих стран. Что касается Европы, то сейчас Япония отказывает во въезде иностранцам, которые в последние две недели побывали в 18 европейских государствах, включая Италию и Испанию. Однако этот список предполагается расширить.

Кроме того, издание отмечает, что аналогичные требования по поводу въезда будут предъявляться к иностранцам, побывавшим в ряде стран Африки и Юго-Восточной Азии.

В Японии к настоящему времени число заболевших превысило 2,6 тыс., включая около 700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Число летальных исходов составляет 66.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксированы почти 30 тыс. смертельных исходов.

Теги
ЯпонияСШАРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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