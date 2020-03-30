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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Нью-Йорке в Центральном парке за два дня развернут мобильный госпиталь

По данным газеты New York Post, госпиталь будет состоять из 14 палаток, которые смогут вместить 68 пациентов

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Мобильный госпиталь для заразившихся коронавирусом начали монтировать в воскресенье на территории Центрального парка в Нью-Йорке. Работы проводит одна из евангелистских христианских организаций, передает газета New York Post. Как ожидается, строительство госпиталя, которое идет в круглосуточном режиме, займет 48 часов и завершится к утру вторника.

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Госпиталь разворачивается в восточной части Центрального парка и будет состоять из 14 палаток, которые смогут вместить 68 пациентов. Он будет также оснащен 10 аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для наиболее тяжелых больных. Мобильный госпиталь в Центральном парке не будет вести прием пациентов, а будет лишь оказывать лечение людям, которым уже диагностирован коронавирус. Их, как предполагается, будут доставлять из некоторых близлежащих больниц Нью-Йорка, в которых не хватает мест или докторов для лечения таких пациентов.

В будущем госпитале будет работать группа из 70 врачей и медицинских сотрудников, которые приехали из разных регионов США. Руководит ими доктор Эллиотт Тенпенни, который ранее проводил лечение пациентов, заболевших лихорадкой Эбола в Западной Африке, сирийских беженцев в Ираке и жертв землетрясения в Эквадоре.

Самое необычное место

Как признался доктор, Центральный парк - самое необычное место, в котором он когда-либо работал. "Никогда бы раньше не мог подумать, что мы приедем в Нью-Йорк, чтобы решать именно эту проблему, - заметил он. - В голову не могло бы никогда прийти, что Нью-Йорк в принципе может столкнуться с пандемией".

Материально-техническую поддержку и координацию работ мобильного госпиталя обеспечивают городские власти. Они же выдали и временное разрешение на использование территории Центрального парка, которая является государственной собственностью.

Ранее в Нью-Йорке под больницу был переоборудован конференц-центр "Джейкоб Джавитс" на Манхэттене, который сможет вмещать около тысячи пациентов. Лечением займется группа из 220 врачей.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 140 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли более 2,4 тыс. человек. Как заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп, пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, наступит в Соединенных Штатах через две недели.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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