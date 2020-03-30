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Распространение коронавируса нового типа

Власти США ожидают, что ситуация с коронавирусом в стране нормализуется к лету

По словам американского лидера Дональда Трампа, кривая, отражающая ситуацию с распространением коронавируса в США, достигнет "нижней точки" 1 июня

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает, что к началу лета вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Соединенных Штатах постепенно сойдет на нет. Об этом президент Дональд Трамп заявил в воскресенье на брифинге в Белом доме.

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Он пояснил, что, по прогнозам экспертов, пик смертности наступит в США через две недели, но при условии соблюдения санитарных ограничений, действие которых было продлено до 30 апреля, к началу лета страна начнет восстанавливаться. "Мы можем ожидать, что к 1 июня будем на пути к восстановлению", - сказал президент.

Позднее он сообщил, что, согласно оценкам, ориентировочно к этой дате кривая, отражающая ситуацию с распространением коронавируса в США, достигнет "нижней точки". "Мы думаем, что это будет нижняя точка <...>. Мы рассчитываем, что это произойдет 1 июня или немного раньше", - отметил Трамп.

В США, по информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, зафиксированы более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,4 тысячи человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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