Кружковое движение НТИ проведет онлайн-хакатон решений по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) в апреле проведет онлайн-хакатон для поиска и разработки новых технологических решений для борьбы с распространением коронавируса. Участникам за два дня предстоит разработать новое средство индивидуальной защиты, создать модель распространения вируса и проанализировать его геном, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"За два дня участникам предстоит решить одну из задач хакатона: разработать техническое решение для нового средства индивидуальной респираторной защиты, создать сервис фильтрации фейковых новостей о коронавирусе, разработать модель прогнозирования распространения вируса, создать игру для обучения правильному поведению во время эпидемии, провести биоинформатический анализ генома коронавируса. Также команды смогут предложить другие решения, которые помогут решить проблемы, вызванные пандемией", - сообщили в пресс-службе.

Марафон в рамках проекта Local Hack Day пройдет 18-19 апреля, в нем смогут принять участие школьники и студенты. Подавать заявки на участие в хакатоне могут и программисты, и инженеры, и биологи, и гуманитарии, и представители других сфер, как командами, так и индивидуально. Чтобы передать атмосферу реальных IT-марафонов и обеспечить полное погружение в рабочий процесс, хакатон будет проводиться на специально разработанной игровой платформе, которая позволит командам взаимодействовать между собой на протяжении всего мероприятия. Организатором выступает проект "Практики будущего" Кружкового движения НТИ при поддержке Major League Hacking.

"Подготовка и участие в этом хакатоне не только помогут школьникам и студентам с пользой провести вынужденные каникулы, но и позволят нам выявить перспективные технологические команды, способные решать задачи на новых рынках. Онлайн-хакатон станет одним из инструментов дальнейшего отбора молодежных технологических команд на интенсив "Остров кружкового движения" с акселерацией и подготовкой продуктов к выводу на B2C-рынок, а также в финал конкурса "Цифровой прорыв" и других федеральных проектов", - процитировала пресс-служба слова руководителя проекта "Практики будущего" Кружкового движения НТИ Марии Рачинской.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

О вирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.