Роспотребнадзор напомнил о необходимости предварительной обработки многоразовых масок

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор напомнил, что многоразовые маски требуют предварительной обработки и эффективны только в сочетании с другими методами профилактики. Рекомендации ведомства опубликованы в понедельник на его сайте .

"Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что "маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов)". В Роспотребнадзоре пояснили, что потребность в использовании масок различна у разных групп людей и в разных ситуациях. В первую очередь маски предназначены для тех, кто уже заболел, поскольку удерживают на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Помимо этого, маски также должны носить люди, которые оказывают медицинскую помощь заболевшим и осуществляют уход за ними. Что же касается здоровых людей, то они могут носить маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, однако эффективность маски в таких случаях остается недоказанной.

В Роспотребнадзоре напомнили, что маску нужно менять через два-три часа постоянного использования, а в случае если она одноразовая, то после носки ее необходимо выбросить. "Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро", - пояснили в ведомстве.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.