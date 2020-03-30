В Нью-Йорке будут штрафовать нарушителей социальной дистанции

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что жителям крупнейшего американского мегаполиса, не соблюдающим социальную дистанцию, будут грозить штрафы. С соответствующим заявлением де Блазио выступил в воскресенье на пресс-конференции. Его слова приводит газета New York Post .

По словам градоначальника, размер штрафа будет составлять от $250 до $500. "Если полицейский просит кого-то [держать дистанцию], а он не выполняет это требование или соглашается с ним, но позже вновь нарушает, то я считаю уместным, чтобы этому человеку был выписан штраф", - указал мэр.

При этом он подчеркнул, что штрафы будут выписываться лишь в крайнем случае.

Де Блазио сообщил, что к вечеру воскресенья в городе зафиксированы 32 308 случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 678 человек.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 142 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли почти 2,5 тыс. человек. Как заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп, пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, ожидается в Соединенных Штатах через две недели.