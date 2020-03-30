Российские военные провели дезинфекцию еще трех пансионатов для пожилых в Ломбардии

БЕРГАМО /Италия/, 30 марта. /ТАСС/. Российские военные специалисты вместе с итальянскими коллегами провели 29 марта дезинфекционную обработку трех пансионатов для пожилых людей в области Ломбардия. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"29 марта 2020 года бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку трех пансионатов для пожилых людей", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны уточнили, что продезинфицированы были пансионаты "Сан-Джузеппе" в городе Казниго, а также "Чечилия Чачия дель Негро" и "Газа Сирена" в городе Леффе. По данным военного ведомства, всего было продезинфицировано более 12 тыс. кв. м внутренних помещений, а также обработаны подъездные дороги.

В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных дезинфекционных комплексов и авторазливочных станций. Кроме того, российские специалисты осмотрели еще три лечебных учреждения.

В общей сложности к настоящему моменту российские военные провели обработку восьми лечебных учреждений и продезинфицировали более 21 тыс. кв. м внутренних помещений.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты прибыли в среду в город Бергамо (область Ломбардия) - один из наиболее сильно пострадавших от пандемии.