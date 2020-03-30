Все медучреждения Сахалинской области перевели на особый режим работы из-за коронавируса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области приняли решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и в мире о переводе в понедельник всех островных медицинских учреждений на особый режим работы. При этом лабораторная служба теперь работает круглосуточно, сообщил в Telegram-канале Минздрава региона глава ведомства Владимир Ющук.

Ранее областные власти сообщали журналистам, что зарегистрировали на Сахалине в субботу первые четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Оказалось, что заболевшими являются пассажиры самолета, прибывшие с Кубы. Один из них - гражданин Китая.

"Сегодня медицина региона переведена на особый режим работы. Мобилизованные медицинские бригады, которые работали сегодня ночью, продолжают работать сейчас на раннее выявление и нераспространение случаев коронавирусной инфекции. Лабораторная служба диагностики уже переведена в круглосуточный режим", - сообщил глава ведомства и добавил, что контроль прибывающих в область авиарейсами и морским транспортом позволит эффективно бороться с распространением инфекции. В настоящее время двухнедельный карантин должны проходить даже пассажиры, прибывающие на острова не только международными авиарейсами, но и внутренними.

За последние несколько дней в Сахалинскую область прибыли чартерные рейсы, вернувшие сахалинских туристов из Таиланда, Японии и Кореи. Все пассажиры сдали тест на наличие коронавирусной инфекции и были своевременно изолированы в пригород Южно-Сахалинска и в гостинице "Спортивная" в самом областном центре. В пригороде объявили режим ЧС. Контролировать изолированных граждан в Южно-Сахалинске будет система "Безопасный город". Видеокамеры установлены по всему городу и могут идентифицировать изображение человека, отслеживать его перемещения.