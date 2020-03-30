В Амурской области подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом

ТАСС, 30 марта. Первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Амурской области, состояние инфицированных в Бурятии и Якутии оценивается как удовлетворительное. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник власти и ведомства регионов.

Один случай заражения подтвержден в Амурской области, сообщила журналистам в понедельник руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова. По ее словам, молодая женщина, у которой подтвердился диагноз, прилетела из Марокко через Москву. Она добросовестно соблюдала режим самоизоляции и была госпитализирована при появлении признаков заболевания, ее состояние удовлетворительное. Врачи определили круг ее ближайших контактов, все они проверены, ни у кого новый коронавирус не подтвержден.

В Бурятии на данный момент зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом. "Тяжелых форм нет, состояние [больных] удовлетворительное. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий", - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В правительстве Бурятии отметили, что по состоянию на 30 марта круг контактных лиц составляет 455 человек, все из них лабораторно обследованы. Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 (03:00 мск) 30 марта находится 60 человек.

Количество зараженных коронавирусом в Якутии составляет 15. "Состояние всех больных стабильное. Мы надеемся, что на этой неделе будут первые выздоровевшие в республике", - сообщил на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.