Власти Якутии планируют в 2020 году создать более 1,7 тыс. мест в детсадах

ЯКУТСК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Якутии планируют в 2020 году создать более 1,7 тыс. дополнительных мест в детских садах республики для детей 3-7 лет в девяти районах Якутии, в том числе арктических. Очередей на места в детсадах на данный момент нет, работа ведется для удовлетворения потребности жителей районов, дети которых скоро пойдут в детский сад, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Якутии.

О необходимости расширять программу строительства яслей и детских садов президент РФ Владимир Путин заявил в начале марта на встрече с общественниками Ивановской области. Повышение доступности дошкольного образования является также одной из задач национального проекта "Демография".

"Майские указы президента РФ Владимира Путина в части ликвидации очередности детей от трех до семи лет республикой выполнены. Численность детей, охваченных дошкольным образованием, составляет 54 тыс. 217 детей. В 2020 году планируется ввод [в эксплуатацию] 13 объектов дошкольного образования с общей мощностью 1,7 тыс. мест в девяти муниципальных образованиях и в городском округе Якутска", - сказали в министерстве.

Детские сады будут открыты в Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Намском, Олекминском, Нюрбинском, Сунтарском, Томпонском и Усть-Алданском районах.

"Строительство ведется там, где есть потребность в создании дополнительных мест для детей дошкольного возраста. Актуальной как таковой очереди нет, но на данный момент в республике более 8,9 тыс. детей от трех до семи лет поставлены на учет для предоставления мест", - добавили в министерстве.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов. Общий бюджет нацпроекта для всех регионов страны - 3,1 трлн рублей.