Мишустин назвал основную задачу властей во время распространения коронавируса

Она сейчас заключается в работе на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавируса в России, отметил премьер

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами, что главная задача властей сейчас заключается в работе на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавируса в России.

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"Мы в режиме реального времени мониторим ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Подчеркну, что те решения, которые были приняты президентом, правительством, были абсолютно оправданы, чтобы максимально защитить людей, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших", - сказал Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами. "Это дает определенные результаты, но сейчас главное не снижать этот тем и усилить работу", - подчеркнул он. "Сейчас наша основная задача - это работать на опережение, минимизировать распространение вируса", - заявил Мишустин. Премьер напомнил, что в России в соответствии с указом президента началась нерабочая неделя. "Мы делаем все ,чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространять этот опасный вирус и заражать им других", - сказал он.

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