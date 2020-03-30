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Распространение коронавируса нового типа
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Мишустин назвал основную задачу властей во время распространения коронавируса

Она сейчас заключается в работе на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавируса в России, отметил премьер
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© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами, что главная задача властей сейчас заключается в работе на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавируса в России.

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"Мы в режиме реального времени мониторим ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Подчеркну, что те решения, которые были приняты президентом, правительством, были абсолютно оправданы, чтобы максимально защитить людей, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших", - сказал Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами. "Это дает определенные результаты, но сейчас главное не снижать этот тем и усилить работу", - подчеркнул он.

"Сейчас наша основная задача - это работать на опережение, минимизировать распространение вируса", - заявил Мишустин.

Премьер напомнил, что в России в соответствии с указом президента началась нерабочая неделя. "Мы делаем все ,чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространять этот опасный вирус и заражать им других", - сказал он.

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Глава правительства отметил, что для этого уже решено было закрыть торговые центры, развлекательные учреждения, оставив работать только продуктовые магазины. Он напомнил, что с 28 марта по 5 апреля кафе и рестораны могут обслуживать посетителей только навынос, а также осуществлять доставку. Мишустин добавил, что правительство утвердило список товаров первой необходимости, которые должны оставаться в свободной продаже.

"Также ужесточается ответственность за нарушение карантинных мер, правительство одобрило соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях", - напомнил Мишустин. Он также указал на то, что с 30 марта вводятся временные ограничения на движение всех видов транспорта через границу Российской Федерации, включая ее сухопутную часть с Белоруссией.

Поручение губернаторам

Мишустин поручил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области.

"Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег [из Москвы и Московской области] и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах", - сказал глава правительства.

Также он сообщил, что инициатива о распространении режима самоизоляции на граждан всех возрастов будет подробнее обсуждаться в понедельник, 30 марта, на президиуме Координационного совета по нераспространению новой коронавирусной инфекции.

Мишустин напомнил, что 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. "В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких", - сказал Мишустин.

Он особо подчеркнул, что решения Собянина и Воробьева являются логичным продолжением ограничительных мер, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. "Шаги, которые там [в этих регионах] предпринимаются, - это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом", - заключил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичВоробьев, Андрей ЮрьевичСобянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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