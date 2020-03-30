В Минздраве рекомендуют больше двигаться во время самоизоляции и правильно питаться

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Физическая активность должна стать неотъемлемой частью жизни каждого человека в условиях самоизоляции. В частности, рекомендуется больше ходить по квартире или использовать онлайн-тренировки с упражнениями, сообщил в понедельник заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

"Сейчас в связи с эпидемией коронавируса рекомендовано оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, что абсолютно правильно. Но в то же время важно постараться провести это время не просто лежа на диване, а по возможности с пользой. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150 минут умеренной физической нагрузки в неделю, и эти рекомендации, несмотря на кажущуюся большую цифру, могут быть выполнены даже в домашних условиях, без специального оборудования", - написал он в своем Телеграм-канале.

Так, для сохранения здоровья и физической активности в период самоизоляции, несколько раз в течение дня рекомендуется делать комплекс простых упражнений - растяжку, "планку", танцевать или играть с детьми. Кроме того, в интернете можно найти множество различных видеороликов с упражнениями или онлайн-уроки. По словам Салагая, не стоит забывать о ходьбе, которая также идёт в зачёт физической активности.

"Больше стойте, а не сидите. В идеале, нужно прерывать сидение каждые 30 минут для того, чтобы немного постоять. Всегда можно постараться заменить сидячие активности какими-то более удачными, во время которых можно постоять. Это может быть даже чтение или игры. Учитесь расслабляться и концентрироваться. Глубокое дыхание и подобные простые техники расслабления позволяют оставаться спокойным и сконцентрированным для того, чтобы сделать что-то полезное и интеллектуальное за время нахождения дома", - отметил замминистра.

Не менее важным также является здоровое питание. Рекомендуется потреблять больше овощей и фруктов, пить много воды, воздержаться от сладких напитков и сократить потребление соли, сахара и жиров.