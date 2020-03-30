Второй борт за россиянами прибудет позже из-за аварии в аэропорту Манилы

БАНГКОК, 30 марта. /ТАСС/. Второй специальный борт, который должен вывезти более 160 российских туристов с филиппинских островов Боракай и Лусон, прибудет в Манилу позже, чем планировалось, из-за аварии в аэропорту, которая произошла накануне. Об этом в понедельник сообщила советник-посланник посольства РФ на Филиппинах Татьяна Шлычкова. Ожидалось, что самолет, который должен лететь по маршруту Владивосток - Манила - Калибо - Владивосток, прибудет в столицу Филиппин утром 30 марта.

"Самолет был готов вылететь еще вчера, но [из-за аварии в аэропорту Манилы] произошли сдвиги, - сказала она во время трансляции на странице диппредставительства в Facebook. - Возможна задержка рейса, [несмотря на это] все должны прибыть в аэропорты [Манилы и Калибо] до комендантского часа (20:00 по местному времени, 16:00 мск)". По ее словам, пока неизвестно, когда состоится вылет с Филиппин во Владивосток, но скорее всего 31 марта.

Накануне вечером в международном аэропорту Манилы во время взлета потерпел крушение самолет Lion Air, который направлялся в Японию. Погибли все восемь человек, находившиеся на борту. Причину аварии устанавливает Управление гражданской авиации Филиппин. "Как только мы получим расчетное время прибытия спецборта, мы разместим информацию на Facebook, - подытожила дипломат.

Согласно обновленной информации диппредставительства, на острове Боракай находятся 129 граждан РФ, среди которых четверо резидентов. Что касается Лусона, то там ожидают вывоза 42 россиянина. Шлычкова ранее поясняла, что вместимость второго борта, который отправится из Владивостока на Филиппины 30 марта, - 170 посадочных мест. Дипломат подчеркивала, что спецрейсы предназначены в первую очередь для российских туристов. Это обстоятельство, отметила она, будет учитываться при распределении мест, поскольку в отличие от туристов, у постоянно проживающих на Филиппинах есть возможность переждать карантин в домах, где они зарегистрированы.

27 марта авиарейсом в Москву из Себу были доставлены 457 российских граждан, которые не могли самостоятельно покинуть Филиппины из-за карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса.

По данным Минздрава, в стране подтверждено 1 418 случаев инфицирования новым коронавирусом, умерли 71 человек, вылечились 42. В республике действует режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев. В частности, запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями, с 20:00 до 05:00 введен комендантский час. Многие иностранцы не смогли добраться с островов до международных аэропортов Филиппин из-за введенных ограничений на передвижение.