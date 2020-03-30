Врач, готовившая Гагарина к полету в космос, умерла в Москве

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ведущий специалист Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Адиля Котовская, участвовавшая в отборе первого отряда космонавтов и подготовке полета Юрия Гагарина, умерла в Москве 29 марта в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе института.

"Адиля Равгатовна скончалась вчера", - сказали в пресс-службе.

Котовская родилась 22 октября 1927 года в городе Самарканде Узбекской ССР. После окончания первого Московского медицинского института им. И. М. Сеченова по специальности "Лечебное дело" она была принята в аспирантуру при кафедре нормальной физиологии. Успешно окончив в 1955 году аспирантуру, перешла на работу в Научно-исследовательский испытательный институт авиационной медицины ВВС. В 1971 году Котовская защитила докторскую диссертацию на тему "Переносимость человеком нагрузок применительно к практике космических полетов".

В 1960 году участвовала в отборе первых 20 кандидатов в космонавты по их устойчивости к действию перегрузок. Также она участвовала в отборе и подготовке Юрия Гагарина, Германа Титова и других космонавтов, членов экипажей космических кораблей "Восток", "Восход" и "Союз". В рамках подготовки к первому полету человека в космос Котовская принимала непосредственное участие в подготовке на космодроме собак к полетам на пяти кораблях-спутниках, которые предшествовали полету Гагарина, в том числе подготовке к полету первого подопытного животного - собаки Лайки. В апреле 1961 года принимала участие в медицинском обследовании Гагарина и его медицинском снаряжении перед полетом.

В числе других ученых Котовская впервые разработала основные принципы отбора и подготовки космонавтов к действию перегрузок космического полета, а также определила оптимальную позу человека в кресле корабля, которая используется начиная с корабля "Восход" и до настоящего времени. Совместно с коллегами она установила отчетливое ухудшение переносимости перегрузок спуска после длительного космического полета, обосновала и внедрила использование специального противоперегрузочного костюма на этом участке полета. С 1973 года работала в ИМБП.

Котовская награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы, орденом Франции "За заслуги", другими наградами. Почетный деятель науки и техники Москвы, почетный гражданин Тулузы (Франция). Ею опубликовано более 400 научных статей и книга воспоминаний "Непрошедшее время", под ее руководством защищены восемь кандидатских и одна докторская диссертации.

В новость была внесена правка (10:15 мск) - уточняется отчество в цитате.