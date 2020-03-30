На Ставрополье число подтвержденных случаев коронавируса выросло до шести

ПЯТИГОРСК, 30 марта. / ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения в Ставропольском крае увеличилось до 6, еще у 6 человек диагноз поставлен предварительно, ожидаются окончательные результаты. Об этом сообщил в понедельник глава региона Владимир Владимиров.

"К сожалению, у нас в крае за сутки выявлено шесть подозрений на заболевание и одно подтверждение. То есть, на сегодня у нас в крае 6 заболевших и шесть анализов отправлены на подтверждение", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, в Ставрополе 5 подтвержденных случаев и по одному ожидаются результаты, в Невинномысске - 1 подтвержденный и 4 проверяются, в Пятигорске - один проверяется.

"Все они (пациенты с подтвержденным и предварительным диагнозом "коронавирус" - прим. ТАСС) продолжают находиться в лечебных учреждениях края, в изолированных боксах. Заболевание у большинства пациентов протекает практически без симптомов", - добавил глава региона.