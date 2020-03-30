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Распространение коронавируса нового типа

Власти Австралии направили на карантин пассажиров круизного лайнера Vasco da Gama

На судне находятся 800 пассажиров, признаков заражения коронавирусом ни у кого из них не выявлено

СИДНЕЙ, 30 марта. /ТАСС/. Пассажиры круизного лайнера Vasco da Gama, пришвартовавшегося в понедельник в порту Фримантл, расположенном в 20 км к северу от Перта, направлены на двухнедельный карантин, после которого смогут вернуться по домам. Об этом сообщил национальный телеканал SBS.

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По его данным, на круизном лайнере Vasco da Gama, получившем в понедельник разрешение на заход в порт Фримантл, находятся 800 граждан Австралии. Медики не выявили ни у одного из пассажиров признаков заражения новым коронавирусом. Как сообщает телеканал, 200 человек, являющихся жителями штата Западная Австралия, разместят на близлежащей военной базе Роттнест, а остальные 600 проведут 14 дней в специально забронированном для этих целей отеле в центре Перта.

Ранее в понедельник круизный лайнер MV Artania, которому власти штата Западная Австралия 26 марта запретили заход в порт Перта, высадил на берег 29 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. Их состояние резко ухудшилось в последние сутки, и они были госпитализированы в одну из частных клиник города. Всего на борту лайнера порядка 800 пассажиров, в основном граждан Германии. По данным министерства здравоохранения штата, у 41 из них тесты на коронавирус оказались положительными.

Сообщается, что экипаж и пассажиры судна MV Artania, за исключением госпитализированных, отправлены Германию, где находится порт приписки лайнера.

К настоящему времени в Австралии 4 203 человека заразились новым коронавирусом, от вызванного им заболевания скончались 18 человек, 244 поправились. О первых случаях заражения власти сообщили 25 января, когда подтвердились диагнозы трех пациентов в Мельбурне и Сиднее.

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АвстралияРаспространение коронавируса нового типа
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