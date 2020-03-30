{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Twitter удалил публикации Болсонару против изоляции на время эпидемии

Президент Бразилии неоднократно критиковал ограничения, введенные региональными властями. На одной видеозаписи из соцсетей он заявил, что "смерть неизбежна" и призвал сторонников "встретить вирус, как подобает мужчине"
Описание
© AP Photo/Jeff Chiu

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 марта. /ТАСС/. Twitter удалил две воскресные публикации в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару за нарушение правил сообщества. Соответствующие комментарии администрация соцсети оставила на странице политика.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

В воскресенье глава государства выехал за пределы своей официальной резиденции и отправился в пригороды столицы южноамериканской республики. Там он посетил несколько магазинов, пообщался со своими сторонниками и уличными торговцами, желая узнать их мнение относительно необходимости введенных ранее региональными властями ограничений на работу коммерсантов.

Вокруг Болсонару собиралась толпа людей, что противоречило рекомендациям Минздрава страны о необходимости соблюдения режима социального дистанцирования и самоизоляции. Президент вел с ними беседы, фотографировался, критиковал политику всеобщей изоляции, что и было запечатлено в видеороликах, которые до сих пор доступны в его аккаунте в Facebook.
На еще одной видеозаписи, сделанной у ворот резиденции, политик заявил, что "смерть неизбежна" и призвал сторонников "встретить вирус, как подобает мужчине". Он также в очередной раз утверждал, что заболевшего можно вылечить с помощью сочетания хлорохина и азитромицина, эффективность которых против коронавируса не доказана клиническими испытаниями.

Ранее на фоне пандемии коронавируса Twitter ужесточил требования к публикуемым материалам. Как уточнили в администрации соцсети газете Folha de S.Paulo, их сервис следит за тем, чтобы на страницах пользователей не публиковался "контент, который может противоречить рекомендациям официальных источников, касающимся здравоохранения, и может повысить риск распространения COVID-19".

Теги
БразилияБолсонару, ЖаирРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Башкирии уволили чиновника, скрывшего зарубежную поездку
Глава региона Радий Хабиров назвал поступок главы одного из сельских поселений безответственным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС