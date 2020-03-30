Twitter удалил публикации Болсонару против изоляции на время эпидемии

В воскресенье глава государства выехал за пределы своей официальной резиденции и отправился в пригороды столицы южноамериканской республики. Там он посетил несколько магазинов, пообщался со своими сторонниками и уличными торговцами, желая узнать их мнение относительно необходимости введенных ранее региональными властями ограничений на работу коммерсантов.

Вокруг Болсонару собиралась толпа людей, что противоречило рекомендациям Минздрава страны о необходимости соблюдения режима социального дистанцирования и самоизоляции. Президент вел с ними беседы, фотографировался, критиковал политику всеобщей изоляции, что и было запечатлено в видеороликах, которые до сих пор доступны в его аккаунте в Facebook.

На еще одной видеозаписи, сделанной у ворот резиденции, политик заявил, что "смерть неизбежна" и призвал сторонников "встретить вирус, как подобает мужчине". Он также в очередной раз утверждал, что заболевшего можно вылечить с помощью сочетания хлорохина и азитромицина, эффективность которых против коронавируса не доказана клиническими испытаниями.

Ранее на фоне пандемии коронавируса Twitter ужесточил требования к публикуемым материалам. Как уточнили в администрации соцсети газете Folha de S.Paulo, их сервис следит за тем, чтобы на страницах пользователей не публиковался "контент, который может противоречить рекомендациям официальных источников, касающимся здравоохранения, и может повысить риск распространения COVID-19".