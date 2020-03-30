Количество туристов в Сочи сократилось в два с лишним раза

СОЧИ, 30 марта. /ТАСС/. Количество туристов в Сочи уменьшилось более чем в два раза за трое суток. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В конце прошлой недели на курорте было около 52 тыс. отдыхающих, сейчас их число не превышает 21 тыс. На сегодня запланирован организованный выезд еще нескольких тысяч гостей. Это связано в первую очередь с запретом на работу всех средств размещения - отели, гостиницы и санатории не могут бронировать номера и заселять гостей до 1 июня", - сообщили в пресс-службе.

Для контроля соблюдения объектами размещения и туристами всех требований властей созданы специальные мониторинговые группы. Как рассказала Батяйкина, они уже выявили факты бронирования номерного фонда в Сочи через сайт Booking.com‎. Результаты мониторинга направлены в федеральную антимонопольную службу и в прокуратуру города Сочи для принятия мер прокурорского реагирования.

"Мы благодарны туристам, которые нас услышали, отнеслись с пониманием к ситуации и своевременно изменили свои планы. Мониторинговые группы фиксируют уменьшение количества отдыхающих вдвое. Но теперь перед нами стоит задача наладить работу с частным сектором", - привели в пресс-службе слова Батяйкиной.

Губернатор Краснодарского края 26 марта подписал распоряжение о приостановке бронирования и заселения отдыхающих в гостиницах и отелях на Кубани в период объявленной в стране нерабочей недели. В Министерстве туризма и олимпийского наследия Краснодарского края тогда поясняли, что уже размещенные отдыхающие смогут остаться в гостиницах, но должны соблюдать самоизоляцию.

В пятницу директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина сообщала, что отелях и гостиницах Сочи в режиме изоляции на тот момент находились 52 тысячи туристов, в том числе 222 иностранца.