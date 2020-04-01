Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян. Социальные пенсии проиндексируют С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны. При этом по старости соцпенсии назначают тем гражданам, кто не заработал необходимый для получения страховой пенсии трудовой стаж.

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Вместе с социальными власти также повысили пенсии по государственному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пострадавшим из-за радиационных и техногенных катастроф и других категорий граждан. Если вы хотите узнать больше о подготовке к пенсии, то мы рассказывали об этом в нашем подкасте "По карману", а еще объясняли, как должна выглядеть новая система накопительной пенсии — гарантированный пенсионный план.

Повышенный размер оплаты больничного

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Выступая с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом, президент России Владимир Путин предложил установить оплату больничного не меньше одного МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в месяц. В 2020 году он равен 12 130 рублей. И новый порядок расчета заработает уже с апреля, уточнили в пресс-службе Минтруда. Продлится он до конца года, а после власти будут принимать решение с учетом ситуации. Сейчас размер оплаты больничного зависит от среднего заработка и страхового стажа. Так, если стаж менее пяти лет, то заплатят 60% от среднего заработка; если от пяти до восьми лет — 80%; если больше восьми лет — 100%. В результате специалисты с небольшими зарплатами и коротким стажем могут получать маленькие выплаты, что президент назвал несправделивым положением дел. По подсчетам Минтруда, таких работников в России около 2,3 млн человек — их и коснется нововведение. Вырастет максимальный размер пособия по безработице С 1 апреля максимальный размер пособия по безработице на 2020 год приравняли к МРОТ, то есть он тоже составит 12 130 рублей. При этом минимальная величина этой выплаты устанавливается на уровне 1,5 тыс. рублей. Ранее максимальный размер пособия по безработице достигал 8 тыс. рублей. Отмена комиссий для банков в Системе быстрых платежей

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С 1 апреля банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) не будут платить ЦБ за переводы между физлицами. Регулятор обнулил для них комиссии минимум до 1 июля 2022 года. Он рассчитывает, что это позволит банкам предоставлять клиентам услуги по переводам в СБП бесплатно или по минимальным тарифам. Сейчас узнать их точный размер можно непосредственно в своей кредитной организации. Кроме того, регулятор ограничил максимальный размер банковской комиссии в СБП и для физических лиц: до 100 тыс. рублей переводы будут бесплатными, если они больше, то плата должна быть не выше 0,5% от суммы, но не более 1,5 тыс. рублей. Впрочем, это нововведение заработает только с 1 мая 2020 года. ЦБ поддерживает доступность ипотеки

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Регулятор снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые будут выдаваться гражданам с 1 апреля 2020 года. Это сделано для того, чтобы сохранить доступность ипотеки на фоне, когда банки приостанавливают снижение ставок из-за пандемии коронавируса и падения курса рубля. Но доступнее она будет не в плане снижения ставки, а именно в плане получения займа. Надбавки заставляют банки внимательнее оценивать кредитную историю, доходы и уровень долговой нагрузки потенциального заемщика. То есть если до апреля клиенту с одним-двумя кредитами и сравнительно небольшим доходом могли отказать в ипотеке или предложить ее с более высокой ставкой, то теперь вероятность положительного ответа должна стать несколько выше. Подробнее о том, как кредитные организации решают, кому давать деньги, а кому нет, вы можете почитать в другом нашем материале. Жителям Москвы и Подмосковья разрешили не платить за капитальный ремонт В период с 1 апреля по 30 июня собственники квартир в Москве и Московской области освобождаются от платы за капремонт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что власти постараются сделать так, чтобы принимаемые меры на срок капитального ремонта почти не повлияли — он будет выполнен качественно и с учетом пожеланий жителей региона. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания, будут завершены. Начнется весенний призыв

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С 1 апреля по 15 июля пройдет призыв на военную службу граждан в возрасте 18–27 лет. Всего это около 135 тыс. человек, уточняется в подписанном президентом указе. Столько же призвали и весной прошлого года. Ранее в Кремле отмечали, что изучат вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию из-за ситуации с коронавирусом, но в итоге не стали менять сроки. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, призывники пройдут обязательный двухнедельный карантин после прибытия в воинские части. Кроме того, 1 апреля во всех штабах военных округов и военкоматах заработают прямые телефонные линии для призывников. "Доступный интернет"

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С 1 апреля россияне смогут получить с персональных компьютеров бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета в рамках проекта "Доступный интернет".

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, выступая во время онлайн-трансляции запуска проекта для школьников "Большая перемена", объяснил, что эти сервисы будут интересны не только школьникам, но и взрослым, поскольку на этих ресурсах будет предоставлен доступ к советским фильмам и разной музыке.

Налоговики напомнят о долге по СМС

С 1 апреля налоговые органы смогут сообщать гражданам о имеющихся у них долгах по СМС, электронной почте или другими разрешенными законом способами. При этом делать это они имеют право не чаще одного раза в квартал и только если налогоплательщик в письменном виде согласился на такую форму информирования. Формат получения такого согласия еще прорабатывается. Заработает эксперимент по маркировке питьевой воды С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года в России пройдет добровольный эксперимент по маркировке упакованной воды (включая природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ). Сейчас в стране уже проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июня 2020 года предусмотрена обязательная маркировка молочной продукции, а с 1 июля — маркировка лекарств. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Досудебные споры о соцстраховании С 1 апреля вводится обязательное досудебное рассмотрение споров по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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Если застрахованное лицо окажется не согласно с решением территориального органа Фонда социального страхования (ФСС) России, то, прежде чем иди в суд, оно сначала должно будет пожаловаться в вышестоящий орган страховщика. Тот рассматривает жалобу в течение десяти рабочих дней со дня получения и после еще в течение трех рабочих дней сообщает о своем вердикте заявителю. Только тогда тот сможет обратиться уже в суд, если и это решение его не устроит. Безопасность на аттракционах С 9 апреля вступают в силу единые правила установки и использования аттракционов, в том числе передвижных. Теперь эксплуатанты должны регистрировать их в Гостехнадзоре по месту установки, он и будет контролировать работу развлекательных конструкций. Владельцы тех аттракционов, которые уже работают, должны зарегистрировать их в течение 24−30 месяцев в зависимости от степени потенциального биомеханического риска. Это показатель, который учитывает вероятность, что пассажир может получить травму при том или ином движении аттракциона, и то, насколько эта травма может быть тяжелой. При этом посетители смогут убедиться, что аттракцион прошел регистрацию, — на нем в зоне видимости должен быть размещен соответствующий государственный регистрационный знак. Материнский капитал начнут оформлять автоматически С 15 апреля оформление сертификата на материнский капитал будет происходить автоматически — большинству семей даже не потребуется подавать заявление на его получение.

Всю необходимую информацию о ребенке и его родителях Пенсионный фонд России (ПФР) получит из Единого реестра записей актов гражданского состояния. ПФР проверит, нет ли каких-то ограничений для выдачи маткапитала. И если все в порядке, то оформит сертификат и направит информацию о нем владельцу. Если мама зарегистрирована на портале Госуслуг, то она получит соответствующее уведомление в личном кабинете и на указанный там контактный номер телефона. А вот если родитель не зарегистрирован на Госуслугах или в Едином реестре нет информации о ребенке, то остается возможность подать заявление лично в отделениях ПФР или МФЦ. При этом сроки оформления сертификата сокращаются — с 15 до 5 дней. Для усыновителей порядок остается прежним. Работа банков с иностранными платежными системами

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