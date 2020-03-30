Опрос: каждый пятый житель России полностью перешел на самоизоляцию

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин перешел на самоизоляцию для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, однако больше половины выходят из дома по неотложным делам. Такие данные следуют из соцпроса, проведенного командой сайта стопкоронавирус.рф .

"21% подписчиков канала стопкоронавирус.рф в Viber уже полностью перешли на режим самоизоляции. 68% выходят из дома только по неотложным делам. 8% не поменяли свои распорядок, но носят маску и чаще моют руки. И только 2% подписчиков продолжают жить, не соблюдая никаких мер предосторожности против коронавируса", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в официальном Telegram-канале.

Кроме того, согласно данным опроса, проведенного в официальном канале стопкоронавирус.рф в Telegram, четверть респондентов ответили, что не покидают свои дома, а более половины делают это только в случае крайней необходимости. "7% признались, что ведут привычный образ жизни, но стали внимательнее относиться к гигиене - чаще моют руки и носят маски в общественных местах. Небольшое число опрошенных (3%), к сожалению, заявили, что не соблюдают никаких правил", - отмечается в сообщении.

Опрос проводился с 29 по 30 марта. В Telegram-канале проголосовали более 7 тыс. человек, в Viber - 322,2 тыс.