{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Опрос: каждый пятый житель России полностью перешел на самоизоляцию

Только 2% подписчиков канала стопкоронавирус.рф продолжают жить, не соблюдая никаких мер предосторожности против коронавируса
Описание
© JKstock/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин перешел на самоизоляцию для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, однако больше половины выходят из дома по неотложным делам. Такие данные следуют из соцпроса, проведенного командой сайта стопкоронавирус.рф.

На эту тему
Twitter удалил публикации Болсонару против изоляции на время эпидемии

"21% подписчиков канала стопкоронавирус.рф в Viber уже полностью перешли на режим самоизоляции. 68% выходят из дома только по неотложным делам. 8% не поменяли свои распорядок, но носят маску и чаще моют руки. И только 2% подписчиков продолжают жить, не соблюдая никаких мер предосторожности против коронавируса", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в официальном Telegram-канале.

Кроме того, согласно данным опроса, проведенного в официальном канале стопкоронавирус.рф в Telegram, четверть респондентов ответили, что не покидают свои дома, а более половины делают это только в случае крайней необходимости. "7% признались, что ведут привычный образ жизни, но стали внимательнее относиться к гигиене - чаще моют руки и носят маски в общественных местах. Небольшое число опрошенных (3%), к сожалению, заявили, что не соблюдают никаких правил", - отмечается в сообщении.

Опрос проводился с 29 по 30 марта. В Telegram-канале проголосовали более 7 тыс. человек, в Viber - 322,2 тыс.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Башкирии уволили чиновника, скрывшего зарубежную поездку
Глава региона Радий Хабиров назвал поступок главы одного из сельских поселений безответственным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС