Собянин: порядка 20% жителей Москвы игнорируют призывы о самоизоляции

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о введении дополнительных ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции, так как порядка 20% жителей города фактически проигнорировали призывы о самоизоляции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Даже по Москве мы видим, около 20% граждан прохладно восприняли эти меры, поэтому после консультаций с руководством страны нами были приняты дополнительные решения по переводу на домашний режим и самоизоляцию не только групп риска, таких как пожилые люди или кто приехал из-за границы, но и всех граждан, которые не задействованы в производстве или работе органов власти, других учреждений", - сказал он, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Он напомнил, что к концу недели в Москве будет развернута "умная" информационная система, которая позволит контролировать передвижение граждан и вводить санкции в отношении нарушителей. "Это позволит нам практически полностью контролировать передвижение граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникнуть. Ждем также принятия федерального закона, который позволит работать по этому вопросу", - добавил мэр.

Кроме того, по словам Собянина, нерабочая неделя позволит радикально усилить меры по самоизоляции граждан.

"Те меры, которые были приняты на федеральном уровне, в том числе и неделя выходных, дали нам возможность радикально усилить меры самоизоляции граждан. Мы видим в субъектах РФ и в Москве значительное снижение потоков людей в метро, общественном транспорте, пригородных поездах", - сказал мэр.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. В эти дни во многих регионах РФ будет временно ограничена работа ресторанов, кафе, крупных парков, а также непродовольственных магазинов. В эту неделю людей призывают оставаться дома или на даче, а также как можно меньше контактировать друг с другом. Пребывание дома позволит замедлить передачу вируса и скорость его распространения.

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