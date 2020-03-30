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Распространение коронавируса нового типа
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Мурашко заявил, что в России 32 пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии

Всего на территории РФ в общей сложности находятся более 1,5 тыс. пациентов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Медики оценивают как тяжелое состояние 32 человек с коронавирусом на территории РФ, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Мы видим, что на территории РФ в общей сложности находятся более 1,5 тыс. пациентов, и 32 пациента в 18 регионах требуют особо пристального внимания - находящиеся в тяжелом состоянии", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Также он заявил, что порядка 78 тыс. коек подготовлено в России для приема пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией. "Общее количество коек, которое должно быть развернуто, я говорил, что оно увеличивается практически до 100 тыс. коек. Сегодня уже подготовлено 78 тыс. коек", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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