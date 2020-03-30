Минобороны РФ почти на треть увеличило число строителей 16 инфекционных военных медцентров

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Число строителей инфекционных медицинских центров Минобороны РФ увеличено на 1 тыс. человек - до 4,5 тыс. Об этом сообщили журналистам в понедельник в военном ведомстве.

По информации министерства, сегодня на стройплощадке медцентра в подмосковном Одинцове состоялось селекторное совещание под руководством замминистра обороны РФ Тимура Иванова, посвященное возведению зданий этих медицинских учреждений.

"За истекшие сутки численность рабочих, задействованных на площадках строительства 16 многофункциональных медицинских центров, возводимых Минобороны России в 15 регионах страны, увеличена на 1 тыс. и на сегодняшний день составила более 4,5 тыс. человек", - сообщили в Миноброны.

Как рассказали в министерстве, работы развернуты в круглосуточном режиме в три смены. На объектах задействовано свыше 800 единиц строительной и специальной техники. "Строительство всех 16 медицинских центров ведется с опережением графика" - подчеркнули в ведомстве, отметив, что работы по возведению медучреждений контролируются Национальным центром управления обороной РФ.

Строительство медицинских центров ведется по поручению президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина. На возведение центров выделено 8,8 млрд рублей. Все медицинские учреждения будут укомплектованы самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. Медицинский персонал, который будет работать в центрах, уже сформирован и сейчас проходит обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России. Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Первый многофункциональный медицинский центр будет сдан уже к 20 апреля в Нижнем Новгороде. Оборудование и медицинскую технику привезут и установят в первые восемь из них с 10 по 15 апреля. Центры позволят обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.