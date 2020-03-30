Росздравнадзор выдал семи отечественным компаниям разрешение на производство тест-систем

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Семь отечественных компаний получили разрешение от Росздравнадзора производить тест-системы для диагностики коронавируса, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Росздравнадзор выдал семи компаниям отечественным разрешение на производство тест-систем, в том числе для высокопоточного тестирования. Фактически все рассмотрение заявок происходит в течение суток - двух. Производители с пятницы уже начали производство дополнительных тест-систем", - сказал Мурашко.