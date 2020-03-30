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Распространение коронавируса нового типа
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Росздравнадзор выдал семи отечественным компаниям разрешение на производство тест-систем

Производители с 27 марта уже начали производство дополнительных тест-систем
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Семь отечественных компаний получили разрешение от Росздравнадзора производить тест-системы для диагностики коронавируса, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

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"Росздравнадзор выдал семи компаниям отечественным разрешение на производство тест-систем, в том числе для высокопоточного тестирования. Фактически все рассмотрение заявок происходит в течение суток - двух. Производители с пятницы уже начали производство дополнительных тест-систем", - сказал Мурашко.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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