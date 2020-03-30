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Распространение коронавируса нового типа
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Попова заявила о 737 тыс. россиян, находящихся в самоизоляции

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Около 737 тыс. россиян в самоизоляции находятся под контролем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Не прекращается поток людей из <...> стран с неблагополучной эпидемической ситуацией в Российскую Федерацию. На сегодняшний день вместе с органами внутренних дел мы контролируем порядка 737 тыс. россиян, которые находятся под самоизоляцией", - сказала она.

Более 25% пациентов с коронавирусом заразились контактным путем на территории РФ, заявила Попова.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаРаспространение коронавируса нового типа
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