Эксперты рекомендуют родителям поддерживать привычный уклад жизни в семье при пандемии

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Эксперты рекомендуют родителям в условиях пандемии по возможности сохранять привычный уклад жизни в семье или создавать новые семейные традиции, снизить потребление новостей, которые могут вызвать тревогу и волнение у детей. Эти и другие рекомендации подготовлены Союзом охраны психического здоровья для специалистов психологической службы в системе образования и направлены Минпросвещения РФ в регионы.

"Поддерживайте привычный ритм жизни семьи, насколько это возможно, или создавайте новые семейные традиции (игры), особенно если дети должны оставаться дома. Обеспечьте вовлечение детей в соответствующие возрасту домашние мероприятия, включая мероприятия по их обучению. Старайтесь максимально использовать игровые формы", - говорится в документах, опубликованных в понедельник на сайте министерства.

Отмечается, что в рекомендациях описаны примеры сообщений, адресованных родителям, педагогам и детям для поддержки их психического здоровья. Например, родителям также рекомендуется помогать детям выражать свои чувства, снизить потребление новостей, которые могут вызвать тревогу и волнение, обсуждать COVID-19, используя возрастной подход, пути его передачи. Кроме того, родителям рекомендуется в простой и доступной форме объяснить детям то, что произошло, а "скучный рассказ о путях передачи коронавируса и способах профилактики" превратить в игру, "где дети могут двигаться, радоваться успешным ответам и возможности общения".

Учителям, в частности, рекомендовано использовать дистанционные формы обучения, поощрять развитие интеллектуальной и творческой деятельности, не привлекать излишнего внимания к обсуждаемой проблеме, сохранять "рутинный уклад учебной работы".

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. В эти дни во многих регионах РФ будет временно ограничена работа ресторанов, кафе, крупных парков, а также непродовольственных магазинов. В эту неделю людей призывают оставаться дома или на даче, а также как можно меньше контактировать друг с другом. Пребывание дома позволит замедлить передачу вируса и скорость его распространения.