Сербский епископ Милутин умер от коронавируса

БЕЛГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Епископ Валевский Сербской православной церкви Милутин (Кнежевич) умер в возрасте 71 года от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник национальному телевидению Сербии РТС в медицинском центре "Драгиша Мишович" в Белграде.

Епископ Милутин, о заражении которого коронавирусом ранее сообщала Валевская епархия, заразился во время обхода верующих. Церковный иерарх умер через несколько дней.

По данным местных СМИ, вместе с епископом заразились два священника. Об их состоянии информации нет. Кроме того, ранее от последствий заражения коронавирусом умер глава горсовета Валево Милорад Илич, его жена находится в тяжелом состоянии.

Больше всего заразившихся зафиксировано в Белграде, а также в Валево. Власти рассматривают возможность изолировать Валево силами армии.

В настоящий момент в Сербии заражен 741 человек, 13 человек умерли, 55 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Сербия из-за пандемии полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы.