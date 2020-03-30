Мурашко заявил, что смертность в России с начала 2020 года ниже показателей 2019 года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Показатели смертности за 13 недель 2020 года в России ниже показателей аналогичного периода 2019 года. Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Мы видим, что за 13 недель 2020 года показатели общей смертности находятся ниже показателей предыдущего года, в том числе мы мониторим показатели смертности и заболеваемости от внебольничных пневмоний. По данному показателю хочу отметить, что по сравнению с прошлым годом показатель ниже почти на 9%", - сказал он.