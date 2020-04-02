Второе обращение Путина к нации в связи с коронавирусом. Главное

Владимир Путин 2 апреля выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
- Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу.
- Сохранение рабочих мест и доходов граждан даже в условиях пандемии - безусловный приоритет властей, сказал он.
- Путин объявил о необходимости более жестких ограничений в ряде регионов. Местным властям будут предоставлены дополнительные полномочия, какой вводить режим для борьбы с коронавирусом.
- Глава государства поблагодарил всех, кто соблюдает рекомендации по профилактике. Он подчеркнул, что пик эпидемии в мире и в России еще не пройден.
- Президент назвал крайне важной общую ответственность и взаимоподдержку в ситуации с коронавирусом, это позволяет снизить риски.
- По словам Путина, переломить ситуацию с коронавирусом в Москве пока не удается. При этом получилось оградить пожилых людей от инфекции, не допустить вспышки в детских учреждениях. Он считает, что власти смогли выиграть время для упреждающих действий против коронавируса.
- Президент назвал здоровье и защищенность граждан главным критерием новых мер в сложившейся ситуации.