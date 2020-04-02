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Пандемия коронавируса нового типа

Второе обращение Путина к нации в связи с коронавирусом. Главное

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин 2 апреля выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

  • Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу.
  • Сохранение рабочих мест и доходов граждан даже в условиях пандемии - безусловный приоритет властей, сказал он.
  • Путин объявил о необходимости более жестких ограничений в ряде регионов. Местным властям будут предоставлены дополнительные полномочия, какой вводить режим для борьбы с коронавирусом.
  • Глава государства поблагодарил всех, кто соблюдает рекомендации по профилактике. Он подчеркнул, что пик эпидемии в мире и в России еще не пройден. 
  • Президент назвал крайне важной общую ответственность и взаимоподдержку в ситуации с коронавирусом, это позволяет снизить риски.
  • По словам Путина, переломить ситуацию с коронавирусом в Москве пока не удается. При этом получилось оградить пожилых людей от инфекции, не допустить вспышки в детских учреждениях. Он считает, что власти смогли выиграть время для упреждающих действий против коронавируса.
  • Президент назвал здоровье и защищенность граждан главным критерием новых мер в сложившейся ситуации.
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
Путин дал регионам полномочия выбирать режим для борьбы с коронавирусом
Президент также заявил, что в некоторых регионах нужны более жесткие ограничения для борьбы с распространением инфекции
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