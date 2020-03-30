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Facebook заблокировал сербский портал "Восток" после статьи об агрессии НАТО

Главный редактор портала Ваня Савичевич сообщил, что на странице "Востока" в Facebook стерли все новости за последние 11 лет

БЕЛГРАД, 30 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Социальная сеть Facebook заблокировала один из самых популярных порталов Сербии "Восток.rs", специализирующийся на публикации контента российского телеканала RT, после публикации статьи о годовщине агрессии НАТО 1999 года. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник главный редактор портала Ваня Савичевич.

"Домен vostok.rs запрещен в Facebook, ни один пользователь не может поставить нашу новость на свою страницу, аналогичная ситуация и на нашей странице "Восток-вести". Никакого официального сообщения нам не поступало. Мы опубликовали новость о годовщине начала агрессии НАТО против Югославии, некоторые пользователи не смогли поделиться этой новостью, а на следующий день без оповещения нам было запрещено делиться новостями с нашего портала. Кроме того, на нашей странице в Facebook стерли все новости за последние 11 лет нашей работы, это около 100 тыс. новостей", - сообщил главный редактор.

Как убедился корреспондент ТАСС, при попытке перейти на сайт портала "Восток" техслужба соцсети выдает сообщение: "Перейти по этой ссылке из Facebook невозможно. Ссылка, по которой вы пытались перейти, нарушает наши Нормы сообщества". При попытке разместить на своей странице новость портала также появляется сообщение о невозможности публикации.

Страница портала "Восток" в Facebook имеет 80 тыс. подписчиков, аудитория - свыше 350 тыс. пользователей в месяц. "Восток" позиционирует себя как "первый портал на сербском языке с новостями из российских источников без посредников" и специализируется на переводе на сербский язык и публикации новостей с ведущих русскоязычных агентств и каналов. Здесь публикуется от нескольких десятков до нескольких сотен новостей в сутки. Большую часть публикаций ресурса составляют видео и новости российского телеканала RT.

В августе 2019 года портал подвергался атаке неизвестных хакеров, требовавших изменить редакционную политику и прекратить работу. В 2017 году Совет НАТО включил портал "Восток" в список ресурсов "кремлевской пропаганды" в Сербии, несмотря на то, что портал является частным сербским проектом.

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

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