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Распространение коронавируса нового типа

Перепись россиян в труднодоступных районах перенесут на второе полугодие

К таким районам в первую очередь относятся Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магадан

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения в труднодоступных районах будет перенесена с 1 апреля на второе полугодие 2020 года из-за коронавируса, даты будут определены по каждому району отдельно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росстата. Ранее в ведомстве отметили, что решения о переносе основных сроков переписи населения на федеральном уровне пока нет.

"Начало переписи в труднодоступных районах будет перенесено на второе полугодие 2020 года. Точные даты по каждому району будут определены совместно с местными властями", - сказали в пресс-службе.

В Росстате уточнили, что к труднодоступным районам в первую очередь относится Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магадан.

Всероссийская перепись населения должна пройти с 1 по 31 октября 2020 года, население отдаленных и труднодоступных районов планировали переписать в период с 1 апреля по 20 декабря.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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