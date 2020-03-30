Перепись россиян в труднодоступных районах перенесут на второе полугодие

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения в труднодоступных районах будет перенесена с 1 апреля на второе полугодие 2020 года из-за коронавируса, даты будут определены по каждому району отдельно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росстата. Ранее в ведомстве отметили, что решения о переносе основных сроков переписи населения на федеральном уровне пока нет.

"Начало переписи в труднодоступных районах будет перенесено на второе полугодие 2020 года. Точные даты по каждому району будут определены совместно с местными властями", - сказали в пресс-службе.

В Росстате уточнили, что к труднодоступным районам в первую очередь относится Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магадан.

Всероссийская перепись населения должна пройти с 1 по 31 октября 2020 года, население отдаленных и труднодоступных районов планировали переписать в период с 1 апреля по 20 декабря.